総務省は生成ＡＩ（人工知能）の信頼性を評価する基盤システムを開発する方針を固めた。ＡＩが差別表現や偏向した回答をしていないか、複数の評価用ＡＩで確認する。評価結果は、指標などの形で公表し、利用者がどの生成ＡＩを使うかを決める際の参考にしてもらう計画だ。来春にも総務省所管の国立研究開発法人・情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）で開発を始め、２０２６年度中の試作モデル提供を目指す。複数のＡＩが様々な質問