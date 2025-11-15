ア・リーグＭＶＰ争いはヤンキースの主砲アーロン・ジャッジ外野手（３３）が制し、史上１３人目となる３度目の受賞を果たした。ところが米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮＳＩ」は、結果が出た今もなお?もう一人の主役?を推し続ける異例の論調を展開している。同誌が記事化したタイトルは「カル・ローリーこそＭＶＰだった理由」。マリナーズのカル・ローリー捕手（２８）は今季６０本塁打、１２５打