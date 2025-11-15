自民党７０年＜上＞自民党は１５日、結党７０年を迎えた。１９５５年１１月１５日に、当時の自由党と日本民主党による「保守合同」で誕生して以来、長らく政権与党の座を維持してきた国民政党のいまを追う。◇「適切に判断する、でいい。今回は参拝を明言してはダメだ」９月中旬、東京・赤坂の衆院議員宿舎。自民党総裁選への出馬記者会見を目前に控えた高市早苗（６４）を前に、陣営幹部の参院議員、山田宏（６７）らがそう