ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）の「ＭＬＢアワードショー」で、ＭＶＰ、ハンク・アーロン賞、オールＭＬＢチームなど一気に４冠を獲得。すでに受賞済みのシルバースラッガー賞と合わせ、３年連続５冠の偉業を達成し再び野球界の主役に君臨した。その圧倒的存在感の裏で音楽界のスーパースターが、さらなる大炎上にあえいでいる。大谷を揶揄（やゆ）した世界的ラッパーのドレイクだ。ＭＬＢ有識者