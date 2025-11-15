校歌を斉唱する参加者ら＝７日、横浜市西区神奈川県立横浜平沼高校（横浜市西区）の創立１２５周年記念式典が７日、同区のパシフィコ横浜国立大ホールで開催された。生徒が考案した「学びの灯火（ともしび）次なる世代へ」をテーマに２部構成で実施され、在校生や卒業生、関係者ら約３千人が節目を祝った。１部では、各界で活躍する著名人からのビデオレターを放映したほか、会場全体で校歌を斉唱。創立１２５周年生徒実行委