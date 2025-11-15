世界の大谷はＷＢＣに出場できるのか――。それは韓国でも国民的関心事なのかもしれない。野球日本代表・侍ジャパンは１５日から韓国代表との強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ」（東京ドーム）に臨む。１４日に行われた公式会見では両代表の監督らが出席し、韓国メディアから井端監督にド直球の質問がぶつけられた。意を決したように韓国代表の番記者は「ＷＢＣでドジャースの大谷、山本、佐々木が出場するのかどうか