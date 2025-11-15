巨人は１４日、日本ハムから自由契約となった北浦竜次投手（２５）を支配下契約で、ソフトバンク戦力外の板東湧梧投手（２９）を育成契約で獲得したと発表し、東京・大手町の球団事務所で入団会見を行った。北浦は「死に物狂いで」と高卒同期である田中瑛に続く“エイトロード”でのブレイクを宣言した。背番号は北浦が５６、板東が０５０。ともに年俸１３００万円。こみ上げる興奮を抑えなかった。北浦は前のめりで口を開いた