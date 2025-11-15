「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５、１６日・東京Ｄ）に臨む侍ジャパンは１４日、東京Ｄで前日練習を行った。井端弘和監督（５０）が４番に据える巨人・岡本和真内野手（２９）は、フリー打撃で２３振中、推定１３５メートル弾を含む９発のサク越えで絶好調ぶりをアピール。来年３月のＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）でも対戦するライバルを前哨戦で圧倒する。岡本の打球がどこまでもすっ飛んでいった。