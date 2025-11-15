中日が、楽天を戦力外となった阿部寿樹内野手（３５）を獲得することが１４日、分かった。口元にひげを蓄え、バーの店員のような風ぼうから「マスター」の愛称で親しまれていたバットマンが４年ぶりに帰ってくる。阿部は、ホンダから１５年のドラフト５位で入団。広角に打ち分ける技術と、通算５１本塁打のパンチ力に加え、内外野を守れるユーティリティーさを兼ね備える。２０年には自己最多の１３本塁打で、８年ぶりのＡクラ