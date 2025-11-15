阪神・西勇輝投手が１４日、今オフに地元・三重県で主催しているＮＩＳＨＩＹＵＫＩＣＨＡＭＰＩＯＮＳＨＩＰ「第４７回三重県学童軟式野球選手権大会」への思いを語った。三重県内１１支部の代表１６チームから予選を勝ち抜いたチームが１２月６日の準決勝に進み、同日に亀山市の西野公園野球場で決勝も行われる。西勇は「地元に帰ったときに、友達から子供が野球をできる場が減っていると聞いていました。自分も三重の