◇大相撲九州場所6日目（2025年11月14日福岡国際センター）熱海富士が会心の相撲で1敗を守った。過去1勝2敗の一山本戦。立ち合いから力強く前に出て圧力をかける。しっかり足が出て体を密着させていたので相手の苦し紛れのはたきも効かず一気に寄り切った。この日も支度部屋では「明日も頑張ります」と言葉は少ないが、3日目から4連勝と調子も上昇。台風の目として目が離せない存在になってきた。