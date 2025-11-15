国鉄時代の土讃本線を走るDF50形牽引の客車列車（撮影：南正時）【レアな写真が多数】▶北海道や山陰をはじめ全国を走ったDD51形▶ブルートレインも牽引した箱型車体のDF50形▶短命に終わったドイツ風のDD54形▶ローカル線の主だったDE10形など▶客車牽引に活躍したディーゼル機関車の数々▶貴重な私鉄の機関車もJR線上から機関車牽引の定期客車列車が姿を消して久しい。今では私鉄を含めSL列車や観