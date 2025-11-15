NHKは14日、都内の同局で「第76回NHK紅白歌合戦」の出場歌手発表記者会見を行った。放送100年紅白特別企画として、堺正章（79）氷川きよし（48）の出演も発表された。堺は99年ソン・フィルトルでの出場以来、26年ぶりの復活。紅白は71年からソロで6年連続出演、91年からは3年連続で司会者も担当した。今回は堺正章＆Rockon Social Clubでの出演となる。「この年になって紅白に出られる喜びは、毎年出ている人たちとは違う感情をも