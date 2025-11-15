◇サッカー国際親善試合日本2ー0ガーナ（2025年11月14日豊田ス）日本代表の森保監督はFIFAランク73位の格下を退け「勝たないといけない相手に確実に勝ってくれた」とうなずいた。第1次政権を含め、対アフリカ勢は4勝1分け1敗と白星先行。過去のW杯はアフリカ勢から勝ち点を挙げた全3大会で16強入りしており、価値ある勝利となった。後半11分にMF田中のシュートを防ごうとして負傷退場した相手MFアブにも言及。長期離脱は