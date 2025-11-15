◇サッカー国際親善試合日本2ー0ガーナ（2025年11月14日豊田ス）期待の初招集コンビが後半30分からそろってA代表デビューを果たした。20歳のFW後藤は1トップ、21歳のMF北野は2シャドーの一角でプレー。同37分からは5戦目の出場となる19歳のMF佐藤も2シャドーに入り、前線の3人はフレッシュな顔触れとなった。限られた時間で得点こそ生まれなかったが、後藤は得意のポストプレーでボールに絡み「一歩は踏み出せたと思う。