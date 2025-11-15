FIFAランキング最下位（210位）のサンマリノが、北中米ワールドカップの欧州予選プレーオフに勝ち進む驚きの可能性が出てきた。大手スポーツメディア『The Athletic』が、「サンマリノは、あり得ないかもしれないが、ワールドカップ出場を果たすかもしれない」と報じている。同メディアは、人口３万3572人の小国について、「サッカーが下手なことで最も有名な国、サンマリノより人口の少ない国は６か国しかない。何十年にも