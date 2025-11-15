´û¤ËÍèµ¨¤ÎJ2¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·³ã¤Ï14Æü¡¢ÃæÌî¹¬É×¼ÒÄ¹¡Ê70¡Ë¤¬ÍèÇ¯1·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÂàÇ¤¤·¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËGK¤È¤·¤Æ¿·³ã¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÌîÂôÍÎÊå±Ä¶ÈËÜÉôÄ¹¡Ê46¡Ë¤¬¸åÇ¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£½¢Ç¤¤ÏÆ±2·î1ÆüÉÕ¡£OB¤¬¼ÒÄ¹¤Ë½¢¤¯¤Î¤Ï¥¯¥é¥Ö½é¤Ç¡¢Áá´ü¤ÎJ1Éüµ¢¤Ø¸þ¤±¸µ¼é¸î¿À¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£14Æü¤Ë¿·³ã»ÔÆâ¤Î¥Ç¥ó¥«¥Ó¥Ã¥°¥¹¥ï¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿ÌîÂô»á¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥Ó¤Ï¿·³ã¤Î¸Ø¤ê¤È¤·¤Æ¤³¤Î³¹¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤­