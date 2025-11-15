ボートレース戸田のG1「開設69周年記念戸田プリムローズ」は4日目を迎える。注目は12Rだ。茅原は3日目12Rを5コースから捲り差してシリーズ初勝利。伸びは平凡でも操縦性、回り足は上向いてきた。インから高速ターンで一気に逃げ切る。新開はバシッと調整が合うと舟足はいい。2コースから差して茅原に迫る。平尾のカド戦は常に怖い。質の高いスタートが決まると一発がある。外を止めて先に握って回る篠崎の連下も。＜1＞茅