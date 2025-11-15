小田原競輪の第13回施設整備等協賛競輪「NOKEIRIN，NOLIFECUP」（G3）は3日目を迎える。注目は11Rだ。機動力上位の阿部が別線の昼田と鈴木の動きを見極め、好機に仕掛けて勝機。塚本とG前勝負。＜1＞阿部将大後ろが並走になりペースに入れた。初日より良かった。自力。＜2＞松坂洋平（月森の）対応が難しかった。脚は悪くない。鈴木君の後ろ。＜3＞昼田宗一郎自力。＜4＞鈴木浩太ホームの風が強かった。