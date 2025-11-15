◇男子ゴルフ三井住友VISA太平洋マスターズ第2日（2025年11月14日静岡県太平洋C御殿場C＝パー70）5位で出た小平智（36＝Admiral）が67と伸ばし、通算7アンダーで1打差の2位に浮上した。金子駆大（23＝NTPホールディングス）が通算8アンダーで首位。石川遼（34＝CASIO）とプロデビュー戦の中野麟太朗（22＝早大4年）がカットラインぎりぎりの通算3オーバーで予選を通過した。8月に7年ぶりのツアーVを飾った小平がV圏内を