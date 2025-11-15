ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの川島如恵留（３０）が１４日、東京グローブ座で、同日開幕した主演舞台「すべての幸運を手にした男」（１２月２日まで）の公開通し稽古を行った。作品にちなみ、最近起きた幸運な出来事を問われた川島は「スーパーで１週間分くらいの買い物をしたら、たまたま７７７７円でした」と告白。キャスト陣から思わず感心する声が上がると「７という数字に思い入れがあって、メンバーも７人ってこともあって