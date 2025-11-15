11月14日夜、焼津市の信号機のある交差点で横断歩道を渡っていた男子高校生と軽自動車が接触しました。軽自動車の運転手は「大丈夫？」と声をかけたものの、走り去ったため、警察はひき逃げ事件の疑いで捜査をしています。 11月14日、午後7時20分ごろ、焼津市西焼津の市道にある信号機がある交差点で、北から南に向かって横断歩道を渡っていた男子高校生（16）と、南から交差点に入り、東へ右折してきた軽自動車が接触しました。