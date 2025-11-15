総務省の職員や警察官をかたる者からの電話により、静岡市の60代の男性が約7200万円をだまし取られる特殊詐欺事件がありました。 被害に遭ったのは、静岡市清水区に住む60代の無職の男性です。 警察によりますと、10月中旬、男性の家の固定電話に総務省職員を騙った何者かから「あなたの名義の口座が悪用されているので被害届をだすか」などと連絡がありました。 その後、ショートメッセージのアプリを通して、警察