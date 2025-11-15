ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの川島如恵留が１４日、東京グローブ座で開幕した主演舞台「すべての幸運を手にした男」（１２月２日まで）の取材会に出席した。世界的劇作家アーサー・ミラーによる戯曲。アメリカ中西部の町を舞台に、小さな自動車整備工場を営む主人公デイヴィッド・ビーブス（川島）に、次々と思いがけない幸運が訪れる。川島は、開幕を迎え「とてもとても楽しみです！マイクを使わずに生の声をお届けする作品と