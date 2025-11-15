◇男子シニアゴルフツアーISPSHandaシニア・グランド・ゴールドクラシック第1日（2025年11月14日千葉県森永高滝CC＝6867ヤード、パー72）今大会は「年は取っても、心とゴルフは若いんだ」がサブタイトルで、60歳以上のグランドシニアに加え、15日からは68歳以上のゴールドシニアも行われる。グランドシニアには14人が参加し、スタートダッシュを決めた崎山が2位に3打差をつけた。プロアマ戦ではブラインドゴルフのプ