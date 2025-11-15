7人組グループ・Travis Japanの川島如恵留が、14日から東京グローブ座で上演される舞台『すべての幸運を手にした男』ゲネプロ取材会に登壇した。タイトルにちなみ、身近で起こった幸運について聞かれたキャストから次々に“小さなラッキー”が報告された。【ゲネプロ写真】抱きつく花乃まりあに手を回す川島如恵留川島は「ちっちゃいことでもいいですか？この前スーパーで1週間分の買い物をしたら7777円でした。すごいラッキー