7人組グループ・Travis Japanの川島如恵留が、14日から東京グローブ座で上演される舞台『すべての幸運を手にした男』ゲネプロ取材会に登壇した。初の単独主演を務める川島は初日を前に「きのうまでは、きょうこの瞬間は緊張の渦に巻き込まれているんじゃないかと思っていたけど、いざ初日のステージに立つと緊張の“き”の字もなくてすごく楽しみ」と余裕の表情を浮かべた。【ゲネプロ写真】抱きつく花乃まりあに手を回す川島如