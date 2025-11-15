ドイツの連邦議会で審議されている徴兵制復活を可能にする法案が与党で合意し、年内にも可決する見通しとなりました。志願兵だけで足りない場合に、「抽選で無作為に決める方法」が検討されています。ロシアの脅威に対抗するため、ドイツ政府は現役兵を今の18万人から10年で26万人に増強する方針を掲げていて、連邦議会で審議している「新たな兵役制度案」について、連立与党で合意したと発表しました。18歳になる国民全員を対象に