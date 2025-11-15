きょうのポンドドルはＮＹ時間に入って下げ渋っており、１．３１ドル台半ばに買い戻されている。一時１．３１０５ドル付近まで下落していた。一方、ポンド円もドル円の下げもあって、一時２０２円台半ばまで下落したものの、２０３円台半ばに戻す展開。２１日線はしっかりとサポートされている。 本日は、リーブス英財務相が来週２６日に発表する予算案に所得税率引き上げを盛り込む計画を断念したと伝わった。