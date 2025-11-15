NY株式14日（NY時間12:15）（日本時間02:15） ダウ平均47337.97（-119.25-0.25%） ナスダック23065.06（+194.70+0.85%） CME日経平均先物50740（大証終比：+410+0.81%） 欧州株式14日終値 英FT100 9698.37（-109.31-1.11%） 独DAX 23876.55（-165.07-0.69%） 仏CAC40 8170.09（-62.40-0.76%） 米国債利回り 2年債 3.608（+0.017） 10年債 4.139（+0.019） 30年債 4.74