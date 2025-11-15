[11.14 キリンチャレンジ杯 日本 2-0 ガーナ 豊田ス]ブラジルから歴史的初勝利を挙げる決勝点など10月シリーズは2戦連発を記録した日本代表FW上田綺世(フェイエノールト)だったが、期待された3試合連続ゴールとはならなかった。後半4分、右サイドのMF堂安律からパスを受け、ペナルティーエリア手前から右足で狙ったが、ゴール上へ。同27分にもMF佐野海舟の縦パスから右足ミドルを打ったが、やはり枠を捉えられなかった。「シュ