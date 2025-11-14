気になる彼との距離がなかなか縮まらない、会話が盛り上がらない…そんな悩みを抱えていませんか？もしかしたら、知らず知らずのうちに“退屈な女性”という印象を与えているかもしれません。そこで今回は、男性にそう感じさせてしまう女性の共通点を紹介します。自分の話を聞いてくれない男性が「この子、退屈だな」と感じるのは、自分の話を真剣に聞いてもらえていないとき。スマホをいじりながら相槌を打ったり、「ふーん」「そ