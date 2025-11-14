彼の優しさに惹かれていたのに、なぜか心が落ち着かない。そんなとき、もしかしたらその違和感は“二股のサイン”かもしれません。そこで今回は、二股をかける男性が無意識にする３つの行動を紹介します。急に「連絡の波」が激しくなる二股男は、同時進行の相手ができると時間の配分にムラが出ます。数日既読スルーの後に、急に優しいメッセージを送ってくるような、“波のある連絡”は、その間は別の誰かと過ごしていた証拠かも。