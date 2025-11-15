米大リーグのＭＶＰ（最優秀選手賞）が１３日（日本時間１４日）に発表され、ナ・リーグはドジャースの大谷翔平投手（３１）が満票で３年連続、歴代単独２位となる４度目の受賞となった。今後の受賞にも意欲を示し、「来年はもちろん頭（開幕）から行くつもり」と来季は二刀流でのシーズンフル回転へ意欲を示した。一問一答は以下の通り。◇◇（大リーグ専門局「ＭＬＢネットワーク」にリモート出演）−４度目のＭＶ