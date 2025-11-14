江崎グリコは、「生きて腸に届くスポロ乳酸菌」と「つよさうみだすGCL1815乳酸菌」の2種類の乳酸菌が入った「ビスコ」から、クリームの形がゆきだるまの形になった「ビスコ」を、11月18日から期間限定で発売する（取り扱い店舗の在庫状況に応じて順次、ゆきだるまのクリームの「ビスコ」へ切り替わる。在庫がなくなり次第終了となる。パッケージに「ゆきだるまのクリーム！」と記載のある商品が対象となるので、パッケージを確認）