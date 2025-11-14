「デルモンテ ピュレフルーツ まるしぼりオレンジ＆ポンカンミックス」キッコーマン食品は、12月1日に、「デルモンテ ピュレフルーツ まるしぼりオレンジ＆ポンカンミックス」を発売する。来年3月末までの期間限定で販売する。今回発売する「ピュレフルーツ まるしぼりオレンジ＆ポンカンミックス」は、皮ごとしぼったオレンジと愛媛県産ポンカン、りんごをブレンドした。オレンジとポンカンのさわやかな甘みとほどよい酸味、つぶ