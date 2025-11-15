15日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比340円高の5万670円と急伸。日経平均株価の現物終値5万376.53円に対しては293.47円高。出来高は1万4163枚となっている。 TOPIX先物期近は3368ポイントと前日比14.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は8.19ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50670