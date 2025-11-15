オリックスが来季の新外国人として、前レイズのボブ・シーモア内野手（２７）を本格調査していることが１４日、分かった。３年ぶりの優勝を目指し、一発長打を秘めた大砲が不可欠と判断。今季３Ａで３０本塁打のシーモアを最上位にリストアップしているもようだ。シーモアは今年８月にメジャーデビューを果たし、２６試合で打率２割５厘、１本塁打、５打点。１２日（日本時間１３日）には、レイズが自由契約になったことを発表