偽造された商品券をチケットショップに持ち込み、金をだまし取ろうとした疑いで逮捕された暴力団組員の男性が不起訴になりました。暴力団組員の30代の男性は2025年9月、東京・新宿区のチケットショップに偽造された5000円の商品券を100枚持ち込み、現金への換金を申し込んだところを現行犯逮捕されました。東京地検はこの男性について、14日付で不起訴処分としました。不起訴の理由は明らかにしていません。