¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î£Ç?¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥ê¡¼¥°Âè£¹ÀïÂè£µ²ó¥¬¥Þ¤ÎÅ´¿Í·èÄêÀï¡×¤¬£±£´Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£Âç¾ìÉÒ¡Ê£µ£¸¡áÀÅ²¬¡Ë¤Ï£µ£Ò¡¢£´¥³¡¼¥¹¥«¥É¤«¤é£±£Í£²ÈÖº¹¤·¤Ç£³ÈÖ¼êÁè¤¤¤Ë»²Àï¡££²£Í¤Ï£µ¹æÄú¡¦É½·û°ì¡¢£¶¹æÄú¡¦´ßËÜÎ´¤òÎäÀÅ¤Ëº¹¤·ÊÖ¤·¤Æ£³Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£¡Ö²óÅ¾¤ò¾å¤²¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£Å¸¼¨¥¿¥¤¥à¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Æ»Ãæ¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â°­¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤«¤é¤â²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¾¡Î¨°Ê¾å¤Ï¤¢¤ë¡×¤È£³£°¹æµ¡¤Ë¤â¹¥´¶¿¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë