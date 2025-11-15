ボートレース若松の「ミッドナイトボートレース公営レーシングプレス杯」が１４日に開幕した。高田ひかる（３１＝三重）は初日、６号艇の９Ｒ１走。チルト２度に跳ねて大外から一撃を狙う。ところが、コンマ３３とスタートでドカ遅れ。１Ｍ果敢に握ったが、挽回することができずに６着大敗となった。「チルト２度でリングも新品を２本入れました。スタートが…。特訓と展示でコンマ０台だったので、（本番は）行き切れなかった