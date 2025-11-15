北朝鮮の崔善姫外相は14日、談話を発表し、G7＝先進7か国の外相が北朝鮮の完全な非核化を求める共同声明を発表したことに対し、「不満と遺憾を示し、最も強い表現で糾弾する」と反発しました。G7外相会合は12日、北朝鮮の核・ミサイル開発を強く非難し、完全な非核化に向けて連携していくことを確認する共同声明を発表しました。これに対して、北朝鮮メディアは14日、崔善姫外相が「不満と遺憾を示し、最も強い表現で糾弾する」と