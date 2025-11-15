メジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平選手が快挙です。3年連続4度目のMVPを満票で受賞しました。MVP受賞を受け、県内のグッズショップも多くの客で賑わいました。 【写真を見る】10万円を超える支払いをする人も 大谷翔平選手MVPフィーバーは静岡県内にも グッズ購入で多くの人が＝静岡市 メジャーリーグは日本時間11月14日、今年の最優秀選手＝MVPを発表し、ナ・リーグは大谷