今週も出没が相次いだクマ。岩手県盛岡市中心部では、14日夜に子グマ目撃情報があり、警察が警戒を強化しました。政府は関係閣僚会議を開き、クマ被害の対策パッケージを取りまとめました。記者「クマが目撃された盛岡市中心部では警察が警戒しています」クマの出没がとまりません。14日午後6時すぎ、岩手県盛岡市の中心部で子グマの目撃情報がありました。警察が付近を警戒しています。さらに、海でも…目撃者「いきなり早く突進