[11.14 キリンチャレンジ杯 日本 2-0 ガーナ 豊田ス]今夏、C大阪から欧州に渡り、今回が日本代表初招集のMF北野颯太(ザルツブルク)が2-0とリードを広げたあとの後半31分から途中出場。右シャドーの位置に入ってA代表デビューを果たした。「すごく楽しい時間だったし、幸せな気持ちだった。意外とピッチに入ったらそこまで緊張することもなく、代表戦だという変な気負いもなく、気持ち的にはのびのびできた」と、正味20分弱のプレ