[11.14 キリンチャレンジ杯 日本 2-0 ガーナ 豊田ス]3試合連続複数失点の守備陣が完封した。屈強なガーナを相手に9月6日のメキシコ戦(△0-0)以来となる4試合ぶりのクリーンシート。3バックの中央で最終ラインを統率した日本代表DF谷口彰悟(シントトロイデン)は、「ゼロで抑えられたのは非常に良かった。相手は前線の選手たちが強烈な個を持っていたが、バトルでも組織力でも負けないことを90分間通してやり続けることができた。