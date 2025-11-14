[11.14 キリンチャレンジ杯 日本 2-0 ガーナ 豊田ス]代表4キャップ目ながら試合を重ねるごとに存在感を増している。日本代表DF鈴木淳之介(コペンハーゲン)が10月シリーズのパラグアイ戦(△2-2)、ブラジル戦(○3-2)に続いて3試合連続のフル出場。自身が招集された試合に限って言えば、A代表デビューとなった6月10日のインドネシア戦(○6-0)から全試合に先発している。「W杯に出る相手であり、フィジカル的なチームにしっかり勝ち