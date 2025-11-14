[11.14 ¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ ÆüËÜ 2-0 ¥¬¡¼¥Ê Ë­ÅÄ¥¹]·ø¼Â¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¾¡Íø¤ò¼ê·«¤ê´ó¤»¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ(¥½¥·¥¨¥À)¤Ï¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÇÕ¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ë±¦¥·¥ã¥É¡¼¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢MFÆ²°ÂÎ§¤Ø¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ò´Þ¤à2ÅÀ¤ËÍí¤à³èÌö¡£10·î¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï(¢þ3-2)¤ËÂ³¤¯Ï¢¾¡¤Ë¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¶¯Îõ¤Ê¸Ä¤Ï²¿¿Í¤«¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤ÏËÍ¤é¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¼¥í¤ÇÍÞ¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¸þ¤­¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤Ë±þ¤¸¡¢¸ú²Ì