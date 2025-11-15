滋賀2日目11:10?808段の階段を登って長生きしよう！長命寺11:40移動12:30?創業108年！美冨久酒造で絶品酒粕？？？ランチ13:00移動13:16?甲賀の里 忍術村で忍法・水蜘蛛の術をマスターせよ！13:36移動14:16?南郷水産センターで大迫力！鯉のエサやり体験14:24移動14:57㉑昭和レトロなナカマチ商店街でお待ちかねのお土産タイム15:05移動15:55㉒世界で多分ここだけ！琵琶湖博物館で巨大ザリガニ体験！16:05移動16:25&#128