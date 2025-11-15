カブスのクローアームストロングが、米国代表として来年3月のWBCに出場することが決まった。23歳の若きスターは今季31本塁打、35盗塁をマーク。また、23年の新人王で今季31本塁打、32盗塁のダイヤモンドバックス・キャロルの出場も決定した。母が台湾出身だが米国代表を選んだ。米国代表はヤンキース・ジャッジが主将を務め、パイレーツの剛腕スキーンズ、マリナーズの主砲ローリーらも出場予定。